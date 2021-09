Tesla come Amazon, parte la lotteria per i dipendenti vaccinati

Tesla incentiverà i suoi dipendenti a vaccinarsi organizzando una lotteria con premi in denaro di diverso taglio. Tesla estrarrà a sorte il nome dei suoi dipendenti vaccinati una volta al mese, fino alla fine del 2021. Il premio più alto è di 10.000 dollari in contanti.

Le lotterie sono diventate uno strumento estremamente utilizzato dalle aziende e dalle amministrazioni locali americane per convincere la popolazione a vaccinarsi.

La lotteria più celebre l’ha organizzata Amazon: soprannominata Max Your Vax, l’iniziativa prevede premi fino a 100.000 dollari in contanti, oltre a vacanze pagate dall’azienda e un buono per l’acquisto di un’automobile dal valore di 40.000$.

Per partecipare alla lotteria i dipendenti di Tesla o di Amazon devono semplicemente caricare un certificato di avvenuta vaccinazione usando i portali internet appositamente creati dalle rispettive aziende.

Oltre ai 10.000 dollari in contanti, Tesla prevede anche premi di importo minore, tra cui 5.000 dollari, e un viaggio pagato . 100 diversi dipendenti ogni mese riceveranno una giftcard da 50$ da spendere nello shop di Tesla.

Elon Musk lo scorso aprile ha dato il suo endorsement ai vaccini, invitando le persone a vaccinarsi contro il Covid-19. Non è chiaro se Elon Musk – che verso la fine del 2020 era risultato positivo al virus – si sia a sua volta vaccinato.

To be clear, I do support vaccines in general & covid vaccines specifically. The science is unequivocal.

In very rare cases, there is an allergic reaction, but this is easily addressed with an EpiPen.

— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2021