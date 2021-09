La lotteria di Amazon che premia i dipendenti vaccinati

Otto dipendenti di Amazon hanno vinto centinaia di migliaia di dollari e altri premi faraonici. L’azienda aveva organizzato una lotteria per i suoi dipendenti, ma per partecipare non era necessario comprare un biglietto: bisognava semplicemente presentare un certificato di avvenuta vaccinazione per il Covid-19.

La lotteria non era aperta solo ai dipendenti che lavorano nei magazzini di Amazon, ma anche a quelli della catena di supermercati Whole Foods. In totale, Amazon ha messo sul piatto un montepremi di circa 2 milioni di dollari. Il primo premio? Un assegno da 100.000 dollari, ma l’azienda aveva messo in palio anche alcune dei buoni da 40.000 dollari per acquistare un’auto e un pacchetto vacanze da 12.000 dollari da usare in qualsiasi momento.

È solo l’inizio. Amazon deve assegnare ancora molti dei premi della lotteria e le estrazioni andranno avanti fino al 21 ottobre. Per partecipare alla lotteria i dipendenti devono caricare un certificato di avvenuta vaccinazione usando un sito creato appositamente per l’iniziativa. La lotteria Max Your Vax non è l’unica iniziativa organizzata da Amazon per spingere i suoi dipendenti a vaccinarsi, il colosso ha anche creato oltre 1.500 siti di vaccinazione proprio all’esterno dei suoi magazzini e dei suoi uffici. I vaccini possono essere richiesti dai dipendenti e dalle loro famiglie.