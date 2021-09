Samsung Galaxy Z Fold 3: un modello danneggiato esplode nel video di un utente

Un dispositivo Samsung Galaxy Z Fold 3, facente parte dei nuovi pieghevoli presentati dal colosso sudcoreano nel corso dell’ultimo Unpacked, è stato registrato in un video mentre un evento impressionante accadeva, questo è all’effettivo esploso. Parliamo di un contenuto dell’utente Chad Christian, che su Twitter ha mostrato come il telefono stesse all’effettivo producendo fumo dallo schermo, risultando ovviamente del tutto inutilizzabile e anche alquanto pericoloso.

Come spiegato, l’avvenimento è accaduto mentre l’uomo si preparava a spedire il telefono alla compagnia per via di una caduta di questo in bicicletta, e l’evento è arrivato dal nulla, solamente poco tempo prima che l’imballaggio venisse completato. Parliamo di un caso che ricorda all’apparenza quanto avvenuto con i Galaxy Note 7 tempo a dietro, rimossi dal mercato per via dei problemi legati a situazioni simili, ma che in realtà è ben diverso. Trovate il Tweet dell’utente in cui si vede il Galaxy Z Fold 3 generare fumo qui di seguito:

The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping 🙁 pic.twitter.com/OnPHfZmKod — Chad Christian – American Dream Trading (@CoachCWC) September 26, 2021

Come spiegato dall’utente stesso, pare si sia trattato di un semplice incidente legato al singolo modello, e sembra quindi che non abbiamo all’effettivo a che fare con un caso simile a quello successo con la serie di dispositivi del tutto difettosa. Tuttavia, c’è da specificare che ciò non toglie quanto l’accaduto sia grave e pericoloso. Lo smartphone stava infatti per essere spedito, e nel caso in cui l’esplosione fosse avvenuta solamente qualche ora più tardi, i rischi sarebbero stati alquanto alti.

C’è da dire che il telefono in questione aveva dei danni d’integrità noti, per i quali Christian stesso ha optato per chiedere l’aiuto di Samsung grazie alla riparazione. Di conseguenza, i possessori di uno di questi device Fold appena arrivati sul mercato possono stare tranquilli in merito alla stabilità e sicurezza degli apparecchi.