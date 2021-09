Samsung Galaxy S21 FE cancellato? Samsung rimuove le pagine di supporto

Ci sono pessime notizie per quel che concerne il destino del Samsung Galaxy S21 FE, visto che la tanto attesa Fan Edition potrebbe non arrivare mai sul mercato. Vi avevamo parlato della questione all’interno di un nostro approfondimento dedicato al telefono, sparito dai riflettori dopo molteplici rumor e potenzialmente cancellato da parte del colosso sudcoreano, trovate al seguente link tutti i dettagli. Pare che la situazione sia più grave del previsto, e che la decisione della compagnia possa essere definitiva.

Mentre non sappiamo se – magari nel corso delle prossime settimane – avremo modo di vedere finalmente in via ufficiale il telefono in questione, Samsung sta cancellando tutte le prove della sua esistenza. Come riportato sulle pagine di SamMobile e ripreso Gizmochina, in seguito al presunto lancio ad agosto 2021, la compagnia ha del tutto fatto sparire la pagina del supporto apparsa in rete. Questa parlava del modello SM-G990B, che sarebbe dovuto essere proprio l’S21 FE tanto chiacchierato.

Pare che per il momento la fase di cancellazione sia in atto solo per alcuni paesi, ma è difficile pensare che il colosso voglia solamente non produrre il dispositivo per questi, ed è piuttosto probabile che si tratti solamente di un processo attualmente in atto per tutti. Anche se l’informazione relativa alla cancellazione del dispositivo non è ancora ufficiale, a questo punto l’ulteriore dettaglio dovrebbe mettere in guardia i fan che non vedevano l’ora di scoprire di più sul device, il quale potrebbe non vedere mai la luce.

Staremo a vedere se degli aggiornamenti ufficiali arriveranno nel corso delle prossime settimane al fine di chiarire la questione, ma c’è da dire che all’effettivo Samsung non ha mai fornito dettagli in merito a questa Fan Edition, e che i leak emersi in rete nel corso dei mesi non sono stati ovviamente intenzionali.