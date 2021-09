Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere stato cancellato

Si è da poco parlato di come il Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) sia entrato in fase di produzione di massa. Abbiamo a che fare con un dispositivo che nel corso degli ultimi mesi è finito nell’occhio del ciclone per via di davvero tanti rumor, ma che all’effettivo non è stato approfondito da parte del colosso sudcoreano. Delle possibili brutte notizie sono però arrivate, visto che in seguito ai rinvii dati dalla carenza di scorte pare che Samsung possa addirittura aver cancellato del tutto lo smartphone in questione.

Come riportano le pagine di PhoneArena, un report coreano ha citato le presunte parole del colosso tecnologico, spiegando come questo abbia deciso di annullare l’evento pianificato per circa metà ottobre che avrebbe mostrato al mondo il Samsung Galaxy S21 FE. Inoltre, viene specificato che al momento la compagnia sta ancora valutando il possibile lancio del dispositivo, non specificando se potrebbe addirittura decidere di non introdurlo nel mercato.

Sembra che le motivazioni siano date principalmente dalla carenza di scorte, e dall’impossibilità di mantenere un prezzo competitivo pur inserendo sotto la scocca un SoC Snapdragon 888. Inoltre, pare che le forti vendite del Samsung Galaxy Flip 3 abbiano contribuito in maniera negativa alla questione, visto che questo si presenta con lo stesso chip e dei problemi per la produzione sarebbero potuti nascere per la gestione di due dispositivi simili sotto quest’aspetto.

Attualmente, c’è da dire che il tutto non è ancora stato chiarito pubblicamente da Samsung, e che di conseguenza potremmo comunque vedere l’S21 FE in una nuova versione, magari con un chipset diverso, anche se fra qualche mese. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi una presentazione farà chiarezza sulla questione, e se il telefono di cui parliamo riuscirà davvero a vedere in futuro la luce dei riflettori.