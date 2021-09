Netflix acquisisce Night School Studio per potenziare la nuova divisione gaming

Netflix sembra davvero determinata a imporsi anche nel settore gaming, anche se in maniera poco ortodossa: dopo i primi esperimenti con i film interattivi e i primi giochi mobile (ora divenuti free per tutti i suoi abbonati) nuovi progetti si profilano all’orizzonte, alcuni dei quali saranno nelle mani di Night School Studio, il team di sviluppo dell’apprezzato indie Oxenfree, un thriller soprannaturale in cui degli amici aprono un portale spettrale senza volerlo.

In questa fase iniziale di sviluppo di una straordinaria esperienza di gaming per i nostri abbonati in tutto il mondo, siamo entusiasti di annunciare oggi che Night School Studio si unisce a Netflix.

Fondata da Sean Krankel e Adam Hines nel 2014, Night School Studio è nota per il suo acclamato videogioco di esordio, OXENFREE. La sua coraggiosa missione per ridefinire lo standard della narrazione nei giochi è per noi fonte d’ispirazione.

La ricerca dell’eccellenza artistica e i risultati ottenuti la rendono un partner di inestimabile valore per lo sviluppo di competenze creative e di un catalogo di giochi insieme a Netflix.

Continueremo a collaborare con sviluppatori in tutto il mondo e ad assumere i migliori talenti del settore per creare una straordinaria collezione adatta a ogni tipo di gamer e a ogni livello di gioco. Come le nostre serie e i nostri film, anche i giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix senza pubblicità o acquisti in-app. Non perdere i prossimi aggiornamenti!

Oxenfree è un thriller con implicazioni sovrannaturali su un gruppo di amici che inavvertitamente apre una spaccatura spettrale. Ha per protagonista Alex, un’adolescente ribelle e intelligente che accompagna il suo fratellastro Jonas ad una festa di notte su un’isola utilizzata decenni prima come base per attività militari.Ma durante la notte le cose prendono velocemente una piega inaspettata quando involontariamente viene aperta una spaccatura spettrale, generata dal passato misterioso e inquieto dell’isola. Sta completamente al giocatore gestire questi terrificanti eventi, il rapporto con i personaggi e le creature sinistre con cui interagire.

È il giocatore che determina ogni aspetto della storia di Alex mentre esplora l’inquieto e misterioso passato dell’isola del Principe Edoardo, cambiando la storia e le vite di tutto il gruppo di amici.

