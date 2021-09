Gearbest torna online, ma il sito non è ancora funzionante

Come un fulmine a ciel sereno, Gearbest è tornato in vita dopo un lungo periodo di assenza. Parliamo della piattaforma di E-Commerce che dal nulla è sparita, lasciando in dubbio clienti e fornitori in merito a quello che sarebbe successo in futuro per coloro che hanno acquistato dei prodotti e non li hanno ancora ricevuti. Il sito è ufficialmente tornato online, anche se le notizie non sono ancora del tutto positive.

Recandosi sul portale infatti (potete farlo attraverso questo link) ci si rende conto di come qualcosa ancora non torni, e la piattaforma non sia la stessa che gli utenti si sono abituati a conoscere nel corso degli ultimi anni. In seguito al ritorno del colosso nel mondo di internet, diversi dettagli stanno infatti ancora venendo sistemati, dato che sul sito sono moltissimi pulsanti e link a non funzionare correttamente, e si nota anche una lentezza di fondo non indifferente per pressoché qualunque operazione da effettuare.

Non è chiaro se questa sia data da un’inaspettata mole di utenti arrivata nel portale, o se semplicemente lo staff della piattaforma stia attualmente lavorando al fine di risolvere il problema e tornare in servizio come di consueto. Purtroppo infatti, nonostante quanto avvenuto abbia sconvolto moltissimi utenti, non ci sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali, e non sappiamo di conseguenza perché la piattaforma sia sparita per molteplici giorni, per poi tornare in vita senza alcun avviso di sorta.

Nel corso del nostro ultimo approfondimento sulla questione, a cui potete accedere attraverso il seguente link, vi avevamo parlato di come tutti i dati suggerissero il fatto che Gearbest potesse aver del tutto abbandonato il mercato, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni la piattaforma avrà modo di stupire gli utenti tornando in servizio, e magari fornendo delle spiegazioni relative a quanto successo.