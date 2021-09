Gearbest potrebbe aver chiuso i battenti

Nel corso degli ultimi anni, con lo sviluppo dei siti di e-commerce, sono nati moltissimi portali che hanno ottenuto affidabilità grazie a come hanno interagito con gli utenti, fornendo servizi di qualità e aiutando i consumatori in cerca di supporto dopo eventuali problemi. Tuttavia, anche se portali come Gearbest erano diventati piuttosto conosciuti e ritenuti affidabili da molti, pare che qualcosa sia andato storto, come riportano le pagine di Gizmochina, ma è tra le altre cose è possibile notare semplicemente recandosi sul noto portale (qui il link).

Attualmente la piattaforma è offline da circa una settimana, e non è chiaro cosa sia successo e avverà a tutti gli ordini dei consumatori che sono stati effettuati e non recapitati agli indirizzi prestabiliti. Purtroppo la compagnia non ha fatto chiarezza sulla situazione, ed è per via di ciò che i clienti risultano particolarmente preoccupati. Anche nel caso in cui si trattasse solamente di un crash, che magari stia fermando momentaneamente un servizio pronto a tornare nel giro di qualche ora, è ambiguo il fatto che non ci siano state comunicazioni per i collaboratori in affiliazione che aspettano pagamenti.

C’è da specificare che le pagine di Gizmochina, indagando sulla situazione, hanno notato il fatto che a giugno di quest’anno Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co., ovvero l’azienda che controlla Gearbest, ha presentato ufficialmente un’istanza di fallimento dopo oltre 14 anni di presenza sul mercato, a 7 anni invece dalla nascita della piattaforma, di conseguenza pare non ci siano buone notizie.

Staremo a vedere come la situazione si aggiornerà nel corso dei prossimi giorni, sperando che presto delle dichiarazioni possano fare luce su quanto avvenuto alla piattaforma di Gearbest e tranquillizzare il mondo intero in merito al suo stato, possibilmente con novità positive legato al completo sparimento del portale di e-commerce.