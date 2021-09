Dolby Vision arriva ufficialmente su Xbox Series X/S

Microsoft ha ufficialmente confermato l’arrivo della tecnologia Dolby Vision nel palinsesto di novità per Xbox Series X/S, questa è già disponibile per tutti gli utenti. In seguito ai test avvenuti nel corso degli scorsi mesi, il software è riuscito a fornire dei risultati sufficientemente soddisfacenti per il debutto, e ha l’obiettivo di migliorare nettamente le immagini in-game, affinando i contrasti e i colori per un risultato di qualità maggiore rispetto alla norma.

Attualmente, solamente circa 10 giochi supportano il tutto, e si tratta infatti di una prima fase del lancio non ancora definitiva per quel che concerne il supporto dei vari titoli. In futuro, come confermato, si arriverà a superare la cifra dei 100, con opere che vanno dai famosi AAA ai meno noti indie. Ovviamente, al fine di ottenere reali differenze usando il Dolby Vision è necessario possedere uno schermo compatibile, e c’è da specificare che Microsoft raccomanda l’utilizzo dell’automatic low latency mode per un’esperienza migliore.

Di seguito la dichiarazione di Katie Slattery, Xbox Program Manager di Microsoft, in merito all’arrivo di questa novità per le due piattaforme next-gen:

Ci sono oltre 100 titoli next-gen ottimizzati per l’HDR su Xbox Series X/S che supporteranno il Dolby Vision, e in futuro vedrete più giochi come Halo Infinite ottenere vantaggi dalla tecnologia.

Per quel che concerne gli sviluppatori, questi avranno modo di inserire la feature grazie alla piattaforma di sviluppo di Xbox. Nonostante i titoli che usano l’auto HDR non supportino davvero il tutto, questi avranno comunque dei miglioramenti grazie a quest’aggiunta. Xbox Series X/S sono state le prime console next-gen a supportare il tutto, a circa un anno dal rilascio avvenuto a novembre del 2020, e gli utenti che posseggono le piattaforme del colosso di Redmond avranno ora modo di trarre vantaggio dall’arrivo della tecnologia in questione.