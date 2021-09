Cowboy Bebop: un video dedicato all’adorabile Ein

Ein è uno dei personaggi più amati di Cowboy Bebop, e per il lancio della serie TV live-action il profilo Twitter ufficiale del telefilm ha deciso di proporre il character in un video tutto suo. Tutto ciò arriva dopo che durante il mega-evento Tudum è stata mostrata la sigla d’apertura della serie TV.

Questo è il video con Ein protagonista nella serie TV di Cowboy Bebop.

Ricordiamo che Ein è un cane geneticamente modificato di razza welsh corgi pembroke, e si tratta di un animale con intelligenza pari, o addirittura superiore, a quella di un essere umano.

Questa è la descrizione di Netflix della serie TV che arriverà il 19 novembre:

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

Tratta dall’amata serie anime, Cowboy Bebop vanta come produttori esecutivi André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. André Nemec riveste anche il ruolo di showrunner. Il regista della serie anime originale Shinichirō Watanabe ricopre la funzione di consulente, mentre il compositore Yoko Kanno scende di nuovo in campo per musicare questo adattamento. Nella serie recitano anche Alex Hassell ed Elena Satine.