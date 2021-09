WhatsApp si potrà usare contemporaneamente su due smartphone? La beta anticipa una novità

WhatsApp presto potrebbe consentire di utilizzare lo stesso account su due smartphone allo stesso tempo, possibilità oggi tassativamente preclusa. La feature avvicinerebbe il funzionamento dell’app a quello della concorrente Telegram.

Finalmente WhatsApp si sta muovendo nella giusta direzione, consentendo agli utenti di utilizzare il loro account su più device in modo semplice e privo di noiose complicazioni. La funzione multi-dispositivo di WhatsApp potrebbe ricevere un ulteriore potenziamento, come suggerisce il codice di una beta dell’app per sviluppatori non ancora distribuita al grande pubblico.

A dare la notizia, come sempre, è il sito specializzato WABetaInfo. La nuova funzione si chiama ‘Multi-dispositivo 2.0“. Di recente WhatsApp ha iniziato a consentire di collegare più device al medesimo account. Fino ad un massimo di quattro, tra PC, browser e tablet. La funzione multi-dispositivo differisce significativamente dal vecchio WhatsApp Web, che obbligava l’utente a mantenere costantemente lo smartphone connesso.

Tuttavia, oggi la funzione multi-device supporta esclusivamente un solo smartphone. Cosa che potrebbe cambiare molto presto, grazie ad un nuovo aggiornamento.

Per il momento le informazioni sono ancora poche e ovviamente non si conosce una possibile data di release della nuova versione della funzione multi-dispositivo. Non resta che aspettare, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di WhatsApp.