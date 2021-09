The Girl in the Woods: il trailer della serie horror con Krysten Ritter alla regia

Peacock distribuirà il 21 ottobre la serie TV horror intitolata The Girl in the Woods, che avrà Krysten Ritter alla regia dei primi episodi.

Ci sono la Crypt TV di Eli Roth alla produzione e Krysten Ritter come regista dei primi quattro episodi nella serie TV horror The Girl in the Woods, che arriverà su Peacock il 21 ottobre, e di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il trailer di The Girl in the Woods.

Al centro della storia c’è la fuga di Carrie dalla sua misteriosa colonia, che fa da guardia a dei mostri nascosti dietro una porta segreta situata nei boschi.

Il cast della serie tv includerà Stefanie Scott (Insidious: Capitolo 3), che interpreterà la protagonista, e Misha Osherovich (Freaky) e Sofia Bryant (I Am Not Okay with This) nei ruoli principali. Insieme a loro, Will Yun Lee (The Good Doctor), Kylie Liya Page (Social Distance), Reed Diamond (13 Reasons Why) e Leonard Roberts (The Magicians), i quali sono stati scelti per vestire i panni di personaggi ricorrenti nel progetto.

Krysten Ritter dirigerà i primi 4 episodi della serie tv e sarà co-produttore esecutivo; Jacob Chase dirigerà gli ultimi quattro episodi della stagione, compreso il finale, e sarà anche produttore della serie, di cui Casey Modderno è lo sceneggiatore principale e co-produttore esecutivo.

Il co-fondatore / CEO di Crypt TV Jack Davis e Darren Brandl sono produttori esecutivi. Jeremy Elliott e Jasmine Johnson saranno co-produttori esecutivi con Ritter e Modderno. Joey Greene e Cameron Fuller saranno i co-produttori.