Spider-Man: No Way Home, Sam Raimi parla del ritorno di Doc Ock

Il regista degli Spider-Man con Tobey Maguire, Sam Raimi, ha detto la sua sul ritorno del Doctor Octopus di Alfred Molina in Spider-Man: No Way Home.

La presenza di Alfred Molina nei panni di Otto Octavius / Doctor Octopus in Spider-Man: No Way Home era nota da tempo, ma fino a che non è comparso a schermo nel primo trailer del film c’era ancora un po’ d’incredulità sulla cosa, subito svanita con quell’ormai famoso “Hello, Peter”. Sam Raimi, regista autore delle pellicole di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire, ha avuto modo di dire la sua sulla cosa.

È stato bello [vederlo nel trailer, ndr], appare figo, l’animazione è ottima. Immagino che non sia stato realizzato con marionettisti, perché quando abbiamo fatto noi Doc Ock abbiamo usato animazione e marionette per i suoi tentacoli. Ma era piuttosto armonioso e potente e ho amato che abbiano mantenuto il costume. Penso sarà un gran film.

Non dubitiamo che Raimi possa aver apprezzato il ritorno, anche se suonano un po’ come parole di circostanza, dato che il suo prossimo film sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che sicuramente avrà diversi punti di contatto con No Way Home, a partire dalla presenza del suo protagonista.

Il film di Jon Watts arriverà nei cinema italiani a Natale, con protagonisti Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch.

