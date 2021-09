Netflix ha rivelato esattamente quanti utenti hanno guardato le sue serie e i suoi film di punta

28—Set—2021 / 11:38 AM

Per la prima volta Netflix ha rivelato con estrema precisione il numero di spettatori dei suoi film e delle sue serie TV di punta. Una vera e propria classifica con la Top 10 delle serie TV e dei film più visti di sempre. Per ogni prodotto Netflix indica il numero di spettatori espresso in milioni.

Bridgerton domina la classifica. Per trovare la Regina degli Scacchi bisogna scendere in ottava posizione.

La prima Top 10 conta il numero di spettatori che hanno visto almeno 2 minuti della serie/film nei primi 28 giorni dalla sua release sul catalogo di Netflix.

A dominare la classifica delle serie TV è Bridgerton, con ben 82 milioni di spettatori. Seguono la prima parte di Lupin, 76 milioni, e la prima stagione di The Witcher con 76 milioni. Quanto agli altri successi ritenuti “di culto” di Netflix, troviamo la terza stagione di Stranger Things al quinto posto (67 milioni), mentre la Regina degli Scacchi è ottava (62 milioni), sotto Tiger King (64 milioni). La Casa di Carta – Parte 4 è in sesta posizione, con 65 milioni di spettatori.

Neflix fornisce anche una seconda classifica: indica non il numero di spettatori che hanno iniziato la serie, ma il numero totale di ore visualizzate dagli abbonati.

Quest’ultima classifica premia, dunque, sia le serie più lunghe, sia quelle che sono state in grado di fidelizzare gli spettatori maggiormente, con un tasso di abbandono minore. È, in altre parole, maggiormente indicativa del reale successo delle serie TV. Non a caso, ci sono delle differenze molto importanti rispetto alla prima Top 10.

Se al primo posto troviamo sempre Bridgerton – 625 milioni di ore – al secondo troviamo la quarta stagione de La Casa di Carta con 619 milioni di ore e al terzo posto la terza stagione di Stranger Things con 582 milioni di ore visualizzate.

Passando ai film, la prima Top 10 vede sul podio Extraction, Bird Box e Spenser Confidential. La classifica che conteggia il numero di ore effettivamente visualizzate mette al primo posto Bird Box, seguono Extraction e The Irishman di Scorsese. Quest’ultimo film non compare proprio nella prima classifica, prova che soltanto una minoranza di abbonati ha scelto di dargli una possibilità. Tuttavia, nella seconda classifica il film è stato estremamente premiato dalla sua durata di oltre tre ore.