Amazon usa l’intelligenza artificiale per modificare il volume dei suoi film e delle sue serie TV

Il Dialogue Boost di Amazon, assistito dall’intelligenza artificiale, renderà più facile la comprensione di film e spettacoli: questo è quanto riporta Comicbook.com. Pare che l’Azienda di Jeff Bezos stia cercando di risolvere questo problema utilizzando l’intelligenza artificiale per fornire un migliore controllo del volume. Il nuovo programma, denominato Dialogue Boost, è disponibile per gli utenti con alcuni programmi originali, tra cui Jack Ryan e La meravigliosa signora Maisel.

Rafael Soltanovich, vicepresidente del settore tecnologico di Amazon Prime Video, spiega che la tecnologia AI funziona analizzando l’audio originale e identificando i punti in cui i dialoghi possono essere difficili da percepire rispetto alla musica di sottofondo. I livelli audio vengono quindi aumentati artificialmente per compensare, ottenendo un’esperienza di ascolto mirata che si presume superiore all’aumento del canale centrale. Naturalmente, in tutti gli esempi vengono citati solo la musica di sottofondo e gli effetti; non si parla della regolazione dei dialoghi per i film realizzati in stile “mumblecore” (a bassissimo budget). Amazon lancia la nuova tecnologia AI come un modo per rendere più film e spettacoli accessibili agli spettatori. Come ha sottolineato Soltanovich, i contenuti a didascalia chiusa e quelli audiodescritti aumentano ogni mese, con la speranza che Dialogue Boost continui a fornire alternative accettabili agli spettatori che lo desiderano. La domanda è se Dialogue Boost sia in grado di rendere comprensibili i dialoghi quando si tratta di una scelta artistica dei registi. Il vero banco di prova della tecnologia AI Dialogue Boost di Amazon arriverà con i blockbuster di grande budget e le loro colonne sonore rimbombanti. I progettisti del suono hanno a disposizione un maggior numero di strumenti e c’è una spinta al “realismo” nel suono; dato che non tutto può essere sentito con perfetta chiarezza nella vita reale, perché dovrebbe essere così in un film? La tecnologia AI di Amazon non sarà perfetta, né ora né tra qualche anno, se mai lo sarà, ma almeno presenta una possibile soluzione. Il primo grande test per la nuova capacità avverrà con Citadel, una serie originale per il servizio di streaming che è anche una delle serie più costose mai realizzate.