LEGO inarrestabile, utili netti segnano +140%: “la vera vincitrice della pandemia” dice il FT

Nei primi sei mesi del 2021 LEGO è cresciuta a ritmi vertiginosi, per il Financial Times il suo modello di business è tutto da studiare.

LEGO inarrestabile, secondo il FT è la vera azienda vincitrice della pandemia. Solamente nei primi sei mesi del 2021 ha più che raddoppiato i suoi utili segnando un impressionante +140%. LEGO segna così un fatturato di 3 miliardi di euro, con un utile netto di 847 milioni di euro. È a pieno titolo una delle multinazionali europee di maggior successo al mondo.

LEGO è la compagnia produttrice di giocattoli più grande al mondo ed una delle multinazionali europee di maggiore successo

Non solo: LEGO è anche la compagnia produttrice di giocattoli più grande al mondo, seguita da Hasbro che però ha ricavi più bassi di circa il 50% rispetto al produttore danese e utili netti di ben 10 volte più bassi. Insomma, per gli analisti quello della LEGO è un business model tutto da studiare, per certi versi quasi miracoloso.

Nel frattempo il N.1 della compagnia, Niels Christiansen, pur invitando ad un minimo di cautela, è convinto che questo sia soltanto l’inizio:

Non aspettatevi una crescita di oltre il 50% ogni anno, ma siamo convinti che questa sia una vera fase di crescita, abbiamo raggiunto un nuovo livello da cui poter crescere ulteriormente nel corso del tempo

LEGO continua ad investire sugli store fisici, mentre le altre aziende puntano tutto sugli store online

Il modello LEGO – sottolinea il Financial Times – interessa gli analisti anche perché sembra non inseguire a tutti i costi i trend dei concorrenti. Dove altri brand disinvestono dal mattone, LEGO negli ultimi anni ha aperto centinaia di store fisici in tutto il mondo, anche in Italia (attraverso un’azienda licenziataria, ossia Percassi). LEGO ha anche investito molto su nuovi prodotti dotati di funzionalità smart — dalla realtà aumentata di Hidden Side, passando per i nuovi set ad alta giocabilità di Super Mario e la più recente linea LEGO VIDYO. Ha anche investito su nuove linee originali e non basate su licenze di terzi, come Monkie Kid.

A maggio era sembrato che LEGO fosse interessata ad approfondire anche il mondo dei NFT, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Forse anche a causa delle proteste di alcuni consumatori, che avevano sottolineato una certa ipocrisia tra la volontà di ridurre l’inquinamento di LEGO e il mondo degli asset decentralizzati, notoriamente molto energivori.