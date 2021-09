LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64, annunciato ufficialmente il set 71395 per i 25 anni del gioco

Presentato nel 1996, Super Mario 64 fu una rivoluzione nel campo videoludico dell’epoca e grazie alla collaborazione con Nintendo, LEGO presenta oggi il set 71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64 dedicato all’omonimo videogioco che nel 2021 spegne 25 candeline.

L’annuncio arriva direttamente dal LEGO Shop che mostra la pagina dedicata al set in cui leggiamo il prezzo, 169,99 Eur e la data d’uscita, per tutti, il 1° ottobre.

Sarà composto da 2064 pezzi (che sia voluto il 64? Non crediamo proprio…) e permetterà di creare un enorme cubo col punto interrogativo (?Block è il nome originale del set) al cui interno sono conservati quattro mondi presenti nel videogioco (il Castello di Peach, la Battaglia di Bob-omba, il Monte Refrigerio e la Landa di lava) che escono con un interessantissimo meccanismo per poi poterli riporre all’interno, ricreando un perfetto cubo.

Non è solo un oggetto da esposizione però. Con al suo interno 10 microfigure dei personaggi più noti, il set potrà essere usato come parte del percorso del gioco di LEGO Super Mario e Luigi dato che al suo interno sono presenti dei tile che potranno essere letti dai mattoncini programmabili dei due idraulici i quali potranno raccogliere 10 stelle nascoste per rivelare reazioni segrete e molto altro.

