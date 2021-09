Jumanji: la prima attrazione a tema arriverà a Gardaland nel 2022

Gli appassionati italiani di Jumanji potranno essere contenti della notizia diffusa da Entertainment Weekly, che ha reso noto che la prima attrazione a tema dedicata al franchise sorgerà proprio in Italia, a Gardaland. L’attrazione sarà chiamata Jumanji – The adventure ed aprirà nel 2022.

La descrizione del parco a tema di Jumanji all’interno di Gardaland indica che:

Gli appassionati verranno trasportati nel mondo di Jumanji, dove li attenderanno entusiasmanti avventure. Ci saranno tante insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia.

Questo, invece, è il manifesto presentato per l’occasione.

Sembra che, seguendo le indicazioni dell’immagine le ambientazioni dell’attrazione tematica presenteranno giganti ippopotami affamati, pitoni velenosi, e mandrilli esagitati. I mezzi utilizzati per percorrere il parco avranno la forma delle jeep utilizzate nei film. E chiaramente l’attrazione avrà come contesto quello della giungla di Jumanji.

Jeffrey Godsick di Sony Pictures ha dichiarato:

Il team di Gardaland ha creato un’esperienza immersiva che espande il mondo creato nei film di Jumanji. Con tanti nuovi elementi aggiunti i fan saranno trasportati lontano con la propria immaginazione, nel profondo della giunga di Jumanji.

Non resta quindi che aspettare il 2022 per godersi questa nuova grande attrazione a tema su Jumanji situata proprio in Italia.