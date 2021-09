House of the Dragon: ci saranno ben 17 draghi nella serie spin-off di Game of Thrones

Come confermato dallo stesso autore George R.R. Martin, il prequel/spin-off di Game of Thrones House of Dragon sarà ricco di draghi dalla forte personalità.

Game of Thrones, in tv, si è ormai concluso da tempo, ma mentre i romanzi sono ancora ben lungi dal vedere la loro conclusione, HBO sta progettando diversi spin-off. Uno di questi è House of the Dragon, che a partire dal romanzo Fire & Blood si pone l’obiettivo di narrare le gesta della dinastia Targaryen.

Un elemento assolutamente iconico di questa casata, naturalmente, sono i draghi, molto più che semplici figure araldiche su un vessillo: i fan si chiedevano quanti draghi avremmo avuto modo di conoscere in questa nuova serie. A rispondere è lo stesso autore della saga, George R.R. Martin:

Ho sempre pensato che questa fosse una storia fantastica, è una di quelle che preferisco, dunque non vedo l’ora di vederla prendere vita sullo schermo. E naturalmente sono in fremente attesa per i draghi! Ovviamente, amo i draghi. Ne abbiamo avuti tre in Game of Thrones ma ora ne abbiamo qualcosa come 17. E spero proprio che ognuno avrà la propria personalità e saranno immediatamente riconoscibili quando appaiono a schermo, per i colori e tutto il resto, perché i draghi hanno ognuno la propria personalità nei libri, e sarà bellissimo vederli prendere vita. Con i cavalcatori di draghi. È tutto piuttosto figo.

La serie è attualmente in produzione, con Ryan Condal e Miguel Sapochnik come showrunner e un cast tutto nuovo, dato che sarà ambientata circa trecenti anni prima i fatti della saga principale.

