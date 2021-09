Zerocalcare: il nuovo fumetto uscirà a novembre e s’intitolerà Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia

Quando si parla di Zerocalcare si crea sempre tanta attesa attorno ai nuovi progetti del fumettista di Rebibbia, e BAO Publishing ha annunciato il titolo e la data d’uscita del suo nuovo volume a fumetti: il titolo sarà Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, e l’uscita è prevista per fine novembre.

Ad annunciare l’uscita ed il titolo del nuovo fumetto di Zerocalcare è stata direttamente la BAO Publishing attraverso un post su Facebook. Ecco il messaggio della casa editrice con tutti i dettagli offerti per l’occasione:

Il nuovo libro di (Z)ZeroCalcare sarà una raccolta, ma quasi metà delle sue oltre duecento pagine saranno inedite. Si intitola NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA e uscirà a fine novembre. Qui una vignetta dell’inedito per farvi capire che no, il successo non l’ha cambiato neanche questa volta.

Ecco la tavola tratta dal volume.

Ricordiamo anche che Zerocalcare sta lavorando ad una serie animata realizzata da Netflix. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea.