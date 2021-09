Windows 11: anche l’app Il Mio Telefono cambierà molto

Microsoft ha ufficialmente svelato la data d’uscita di Windows 11, che arriverà nelle case degli utenti nella giornata del 5 ottobre. Sono molti i cambiamenti che l’OS in questione porterà, e si parla nello specifico anche di diverse applicazioni che cambieranno radicalmente di rotta, fra cui ad esempio Foto e Paint. Nonostante l’update in lavorazione presso gli studi del colosso di Redmond non si riduca solamente a miglioramenti estetici, abbiamo comunque a che fare con diverse novità sotto quest’aspetto, e la nuova app che come confermato avrà sostanziali differenze è “Il Tuo Telefono“.

Questa permette di eseguire dei processi del proprio dispositivo mobile direttamente dal PC, come ad esempio per quel che concerne notifiche, messaggi, chiamate e addirittura alcune applicazioni. Grazie a Windows 11, il software cambierà di molto per via di radicali implementazioni dell’interfaccia. Questo attualmente si presenta con un menu a lato, che permette di visualizzare le notizie singolarmente, e Microsoft, al fine di migliorare le sue potenzialità, ha studiato un feed di notifiche che sarà accessibile mentre si naviga all’interno dell’applicazione.

Risulterà come sempre possibile sfruttare le varie funzionalità, fra cui ad esempio quella che permette di rispondere alle notifiche, e di conseguenza avremo a che fare come avvenuto per quasi tutto il resto con semplici miglioramenti. Stando a quanto spiegato però, verrà fornita anche la possibilità di trasmettere lo schermo del telefono sul computer.

Manca poco al debutto del nuovo OS, e speriamo che questa – come le altre migliorie confermate dall’azienda – rendano l’update degno di nota, e migliorino sensibilmente le possibilità dei computer. Ovviamente non avremo a che fare solamente con redesign grafici, visto che in pentola bollono davvero diverse interessanti feature, anche se purtroppo com’è ufficiale il supporto alle app Android non sarà presente al day one, ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato.