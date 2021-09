WhatsApp: ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli sarà più facile

Non mancano le occasioni in cui le pagine di WABetaInfo ci aggiornano in anteprima in merito a quello che WhatsApp riuscirà a fornire agli utenti nel corso delle settimane successive a determinati update, che arrivano in beta e vengono analizzati dalla nota pagina. Abbiamo questa volta a che fare con una feature alquanto minore, che anche se per certi versi potrà risultare da molti trascurabile, è comunque piuttosto comoda, e diversi utenti potrebbero aver notato la sua assenza.

Parliamo di una novità che migliora leggermente la possibilità di ascoltare gli audio prima di inviarli, di cui vi abbiamo parlato all’interno del nostro approfondimento dedicato, quando questa è arrivata in beta per gli utenti iOS, potete accedervi da questo link. Attualmente, quando si procede con l’ascolto è facile distrarsi per via del menu non particolarmente coinvolgente, il quale infatti scorre semplicemente fra i vari trattini dell’audio, più o meno grandi a seconda del volume. Grazie all’update, come potete vedere nella foto qui di seguito, un piccolo miglioramento renderà il tutto decisamente più semplice.

Come detto, non abbiamo a che fare con una novità rivoluzionaria, ma grazie a questo simpatico pallino bianco risulterà molto più difficile perdere il segno e non capire in quale momento dell’audio si è attualmente posizionati, per quel che concerne l’ascolto.

Ricordiamo ovviamente che la novità è disponibile ancora in beta, e nonostante sia difficile immaginare che Facebook decida completamente di rimuoverla, è possibile che questa cambi leggermente nel trasporto verso l’app finale. Ciò avverrà probabilmente nel giro di qualche settimana una volta che i test saranno finalizzati e il cambiamento risulterà a tutti gli effetti stabile e funzionante. Staremo a vedere quali saranno le prossime aggiunte del colosso, che continua ad aggiornare frequentemente le potenzialità della sua app di messaggistica.