WhatsApp introduce la possibilità di ascoltare gli audio prima di inviarli

WhatsApp permetterà di ascoltare un'anteprima delle note audio prima di inviarle ai contatti. La novità compare in una versione ancora non pubblica dell'app iOS.

WhatsApp corre in soccorso degli insicuri e dei perfezionisti cronici. Finalmente sarà possibile ascoltare un’anteprima delle note audio prima di inviarle ai propri contatti. La novità è stata, come spesso succede, intercettata e riportata dal noto blog specializzato WABetaInfo. Per il momento il codice della nuova feature è presente esclusivamente in una versione non ancora pubblicata dell’app, nemmeno in fase di beta.

Il funzionamento della nuova feature è molto semplice: una volta finito di registrare la nota audio, prima dell’invio, comparirà un nuovo pulsante ‘review’. Una volta selezionato, sarà possibile riascoltare tutto il messaggio e decidere se continuare con l’invio o cestinarlo.

Il codice in questione è apparso su una versione non ancora pubblica dell’app per iOS, e quindi per gli utenti Apple. Non sappiamo se e quando sarà disponibile per il grande pubblico, né tantomeno se arriverà anche su Android – ipotesi che comunque ci sembra molto verosimile.

Oggi è già possibile riascoltare una nota audio prima dell’invio, anche se bisogna ricorrere a qualche artificio non esattamente intuitivo (ad esempio usando il multi-tasking per aprire un’altra app durante la registrazione).

Le ultime novità dal mondo di WhatsApp: