Venom: La Furia di Carnage – Una clip mostra la prima trasformazione di Carnage

Con Venom: La Furia di Carnage che arriverà il 14 ottobre nelle sale cinematografiche, Sony Pictures sta rendendo più massiccia l’attività di promozione del lungometraggio, e da poco è stata diffusa una clip che mostra la prima trasformazione di Cletus Kasady in Carnage.

Qui sotto potete trovare la clip di Venom: La Furia di Carnage con la prima trasformazione del villain.

Molto attesa è la performance di Woody Harrelson nei panni di Carnage. Lo stesso Tom Hardy ha elogiato l’interprete, dichiarando:

Woody è una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Sia come essere umano che come attore è formidabile. Non puoi proporgli nulla di meglio, perché lui è in grado di scioccarti. Ha una risposta ed una soluzione per tutto, e poi ha una storia da raccontare. Come artista è fantastico, ha una mente creativa notevole, ed è una gioia poterci lavorare assieme.