Teen Wolf: Paramount+ realizzerà un film revival

Dopo il film con Michael J. Fox e dopo la popolare serie TV, Teen Wolf si prepara ad essere di nuovo adattato cn un lungometraggio revival che verrà realizzato da Paramount+. Il film verrà realizzato dallo stesso creatore della serie Jeff Davis, ed è frutto di un accordo tra lo stesso Davis e gli MTV Entertainment Studios.

Jeff Davis scriverà e farà da produttore esecutivo al film revival di Teen Wolf, che mira a riunire tutti i membri del cast della serie TV originale. Secondo la descrizione che è stata offerta da Variety, nel film un qualcosa di maligno emergerà nella città di Beacon Hills. I lupi torneranno ad ululare, invocando il ritorno dei Banshee, dei Coyote, dei Kitsune, e di tutti gli altri mutaforma della notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall può riunire di nuovo i suoi alleati ed amici per tornare a combattere affrontando il più terribile nemico che abbiano mai dovuto affrontare.

Il telefilm è andato in onda dal 2011 al 2017 su MTV per un totale di cento episodi, divisi in sei stagioni. La serie TV dedicata a Teen Wolf si può vedere in Italia sulla piattaforma streaming Netflix.