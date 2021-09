Pokémon X Oreo: esauriti ovunque, e su eBay un biscotto con Mew viene proposto a 100.000$

La rinata mania per i Pokémon non si ferma alle carte da collezione. I collezionisti impazziscono anche per i biscotti Oreo brandizzati: sono rapidamente diventati introvabili in tutti gli Stati Uniti d’America, e su eBay qualcuno tenta il colpaccio vendendo i biscotti più rari – come quello con Mew – a cifre fuori di testa. Anche perché nel giro di qualche mese quel Mew sarà ricoperto dalla muffa. Stiamo pur sempre parlando di un biscotto edibile.

I nuovi biscotti Oreo dei Pokémon raffigurano un totale di 16 diversi possibili mostricciatoli, tra cui gli starter più amati come Pikachu, Bulbasaur e Charmander. Ci sono anche i biscotti che raffigurano Mew, ma quelli sono molto più rari di tutti gli altri. Vale la pena di sottolineare che il sapore è esattamente lo stesso.

Su eBay più di qualcuno ha cercato di capitalizzare sul fortunato ritrovamento del ‘biscotto leggendario’. L’inserzione più ‘coraggiosa’, se così vogliamo chiamarla, propone un biscotto con Mew in condizioni perfette a ben 100.000$. Il prezzo di un’auto di lusso. Il prezzo della seconda inserzione più alta si ferma ad un più parco 69.000$ (nice).

Come insegna nella sua saggezza Affari di Famiglia, c’è una bella differenza tra il prezzo chiesto dai venditori e quello a cui viene effettivamente venduta la merce. Dubitiamo moltissimo che qualcuno sarà disposto a pagare 100.000$ per un biscotto. Tuttavia, viste le follie a cui ci ha abituato la Pokémon Mania, forse non ne siamo nemmeno poi così tanto sicuri.

Sta di fatto che esistono centinaia di inserzioni che propongono lo stesso biscotto a cifre molto più basse — ma comunque notevoli, stiamo pur sempre parlando di uno snack. Non è nemmeno la prima volta che una collaborazione della Oreo suscita questo genere di follie: era già successo con gli Oreo in edizione Supreme, il noto brand di street wear tanto amato dai reseller.