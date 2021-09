Johnny Depp sarebbe disposto a fare Jack Sparrow alle feste di compleanno pur di interpretarlo ancora

Johnny Depp è molto legato al personaggio di Jack Sparrow, nonostante la Disney stia cercando un futuro del franchise de I Pirati dei Caraibi anche senza il suo character, e l’interprete avrebbe così voglia di interpretarlo a tal punto da essere disposto a vestirne i panni durante le feste di compleanno.

Queste sono le parole dell’attore durante il San Sebastian Film Festival:

Penso che l’aspetto positivo di avere dato vita ad un personaggio come Jack Sparrow sia il fatto che è un character che non ti abbandona mai veramente. Potrò andare a casa di qualcuno e fare Jack Sparrow durante una festa di compleanno. Non ho bisogno di uno Studios per fare una cosa del genere, e nessuno può portarmi via questa cosa. Posso viaggiare tenendo Capitan Jack dentro una scatola, e quando si presenterà l’occasione potrò tirare fuori il personaggio, portandolo in luoghi in cui c’è bisogno di sorrisi.