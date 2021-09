Cowboy Bebop: le nuove foto ufficiali e… il cast si intervista da solo

Non si può dire che non sappiano scherzare, John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda – interpreti di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine – che si sono intervistati a vicenda in una chiacchierata informale che li ha visti protagonisti ed è stata in seguito pubblicata da Netflix, insieme a sei nuove foto tratte da Cowboy Bebop.

Tamara Tunie is Ana

Mason Alexander Park is Gren

Alex Hassell is Vicious

Elena Satine is Julia pic.twitter.com/6XURM48q4I — Netflix (@netflix) September 25, 2021

Negli scatti abbiamo modo di vedere altri personaggi: oltre al buffo cane Ein e a un’iconica scena che i fan dell’anime originale ben conoscono, facciamo la conoscenza diretta di Tamara Tunie (Ana), Mason Alexander Park (Gren), Alex Hassell (Vicious) e Elena Satine (Julia).

Nella serie (in arrivo il 19 novembre) vedremo John Cho nel ruolo del cacciatore di taglie Spike Spiegel, Mustafa Shakir nel ruolo del suo partner Jet Black, Daniella Pineda nel ruolo della femme fatale Faye Valentine, Alex Hassell nel ruolo del rivale di Spike, Vicious ed Elena Satine nei panni della vecchia fiamma di Spike, Julia.

