Babylon 5: in sviluppo una serie TV reboot per The CW

The CW ha messo in cantiere una serie TV reboot dedicata a Babylon 5, il progetto fantascientifico creato da Michael Straczynski, che ritornerà a lavorare sullo show, che sarà realizzato assieme alla collaborazione di Warner Bros. Television.

Per il reboot di Babylon 5 lo stesso Michael Straczynski si occuperà di scrivere il progetto, che ripartirà da zero rispetto alla serie TV degli anni Novanta, e che avrà come protagonista John Sheridan, un ufficiale con una storia misteriosa che si ritrova all’interno della Babylon 5, una stazione orbitante che è un punto d’incontro per esploratori spaziali. John Sheridan si ritroverà al centro di una guerra tra una compagnia di esplorazione ed una civiltà aliena.

Straczynski farà anche da produttore esecutivo della serie assieme allo studio JMS, ed alla Warner Bros. Television. Ancora non sono state diffuse notizie dedicate al cast del progetto.

La serie originale di Babylon 5 ha avuto come protagonisti Michael O’Hare, Bruce Boxleitner, e Claudia Christian, e si è trattato di uno show molto amato dai fan, ed apprezzato dalla critica, capace di vincere Hugo Awards ed Emmy Awards. Babylon 5 è durato per cinque stagioni dal 1994 al 1998, generando spin-off, film per la televisione e romanzi.