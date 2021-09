The Sandman: i character poster per la serie Netflix

Tra gli show presentati durante TUDUM, l’evento celebrativo Netflix di ieri sera, The Sandman era tra i più attesi ed è stato tra i più apprezzati, grazie a un trailer che ben catturava le atmosfere originali. Arrivano ora anche i primi character poster, relativi ai personaggi di Dream, Death e Desire.

"Death has family"

meet Tom Sturridge as Dream in Netflix's THE SANDMAN #TUDUM pic.twitter.com/sLb3SDQdaG

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021