Super Crooks: il trailer della serie anime Netflix spin-off di Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy, purtroppo, è stata cancellata da Netflix e (almeno per il momento) non vedrà una seconda stagione: i programmi per lo spin-off animato Super Crooks, ad ogni modo, rimangono invariati, con un lancio previsto per il 30 novembre e un trailer nuovo di pacca pubblicato online.

La serie è stata prodotta da Studio Bones (My Hero Academia, Carole & Tuesday, and Mob Psycho 100), mentre Dai Sato (Cowboy Bebop, Eureka Seven) ha realizzato la sceneggiatura e Takafumi Mitani (Carole & Tuesday, Blood Blockade Battlefront) ha lavorato al character design. Il tutto, sotto la regia di Motonobu Hori.

La serie a fumetti è stata pubblicata nel 2012, creata da Mark Millar e Leinil Yu ed è stata distribuita dalla Marvel attraverso Icon Comics. Al centro della storia ci sono i villain che abitano lo stesso universo narrativo di Jupiter’s Legacy.

