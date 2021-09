iPhone 14 avrà grandi cambiamenti? Ne parla Mark Gurman

Stando al noto insider Mark Gurman, come riportato nella newsletter Power On, la serie degli iPhone 14 avrà dei cambiamenti particolarmente importanti.

Gli iPhone 13 sono appena arrivati sul mercato, e mentre i consumatori testano le potenzialità di questi in prossimità del day one, si parla già dei nuovissimi iPhone 14, dei quali all’effettivo non sappiamo per il momento nulla di ufficiale, compreso anche il nome. Tuttavia, il noto insider Mark Gurman ha deciso di approfondire i device in questione nel corso della sua newsletter che prende il nome di Power On, parlando nello specifico dei cambiamenti che questi dovrebbero presentare debuttando il prossimo anno.

Stando a quanto dichiarato, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, dovremmo avere a che fare con dei miglioramenti veramente grandi, i quali supererebbero di molto le poche migliorie che abbiamo visto con i nuovi modelli arrivati quest’anno. Diversi report avevano già approfondito la questione, come ad esempio le dichiarazioni del noto analista Ming-Chi Kuo, il quale parlava della sparizione del notch per gli iPhone in arrivo nel 2022 a partire dalla versione Pro. Abbiamo parlato della questione in un nostro articolo dedicato, che trovate a questo link.

Anche lo YouTuber e leaker Jon Prosser ha parlato di una situazione simile per i nuovi dispositivi, e sembra che Apple – stando a quel poco che sappiamo per via delle molteplici voci di corridoio – abbandonerà i modelli mini al fine di concentrarsi su un nuovo “iPhone 14 Max“, che si affiancherebbe alle versioni standard, Pro e Pro Max. Gurman ha anche accennato nuovamente al fatto che Apple sembra al lavoro sui cosiddetti iPhone pieghevoli, e che dovrebbero arrivare nel giro di qualche anno.

Per il momento, si tratta in ogni caso di novità non ancora confermate, e dovremo aspettare dichiarazioni ufficiali prima di poter prendere come vero quanto detto, che arriveranno probabilmente solo fra circa un anno, almeno stando alle tradizioni solite del colosso di Cupertino.