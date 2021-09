iPhone 14 con punch-hole e iPhone SE 3 nel 2022? Parla un noto analista

È passato pochissimo da quando gli iPhone 13 sono stati annunciati da parte del colosso di Cupertino, e i preordini di questi risultano ufficialmente partiti, con anche gravi problemi per quel che riguarda le consegne. Tuttavia, si parla già dei prossimi modelli, presumibilmente la serie degli iPhone 14, la quale dovrebbe giungere sul mercato già nel corso del 2022, fornendo all’utenza potenzialità di cui ovviamente non siamo ancora a conoscenza.

Tuttavia, il noto analista Ming-Chi Kuo si è espresso sulla questione, e stando a quanto riportato sulle pagine di MacRumors si parla di diverse importanti novità per i modelli del prossimo anno. Nello specifico, si è andati in profondità per quel concerne la camera dei selfie, che dovrebbe presentarsi con un punch-hole con all’interno una 48 MP. Parliamo del classico design con un piccolo cerchio nero che contiene il sensore, il quale è utilizzato su moltissimi device, anche se in alcuni casi sostituito da soluzioni potenzialmente più all’avanguardia, come le implementazioni sotto al pannello.

Stando a Kuo inoltre, potremo dire addio al notch, con il Face ID che verrà aggiunto sotto al display. Secondo l’analista inoltre, Apple sta lavorando all’implementazione del Touch ID sotto allo schermo già per gli iPhone in arrivo nel 2023. Si parla infine di un iPhone SE di terza generazione economico che supporterà il 5G, in arrivo nella prima metà del 2022.

La lineup degli iPhone 14 potrebbe mostrarsi agli utenti nel corso dei prossimi mesi, e non mancheranno probabilmente leak che anticiperanno diverse novità come succede per ogni serie, ma c’è da specificare che in genere il debutto avviene attorno al mese di settembre, o durante questo. Staremo a vedere quali saranno le novità che il colosso di Cupertino avrà modo di comunicarci in merito ai suoi prossimi smartphone.