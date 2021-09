William Shatner volerà nello Spazio con un razzo della Blue Origin (rumor)

25—Set—2021 / 10:42 AM

William Shatner andrà nello Spazio a bordo di un razzo della Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos. Il leggendario attore, che oggi ha 90 anni, aveva interpretato il Capitano Kirk nella serie originale di Star Trek. A dare la notizia è il magazine TMZ.

Se confermato, Shatner diventerebbe la persona più anziana a raggiungere lo Spazio. Il precedente record apparteneva a Wally Funk, pioniera dell’aviazione che solamente lo scorso luglio aveva preso parte al primo viaggio con equipaggio del razzo New Shepard, sempre della Blue Origin.

Il volo, continua TMZ, verrà raccontato in un documentario prodotto dallo stesso Shatner. Né l’attore né Blue Origin hanno confermato la notizia.

Blue Origin è una compagnia aerospaziale fondata da Jeff Bezos. L’azienda compete con SpaceX nella corsa agli appalti della NASA. Le due aziende sono impegnate in un complesso contenzioso legale che ha per oggetto l’appalto per la produzione del moon lander della Missione Artemis.

Blue Origin è anche un pioniere del nuovo turismo spaziale. Lo scorso luglio ha mandato per la prima volta con successo il suo razzo New Shepard oltre alla linea di Kármán, a bordo un piccolo equipaggio di quattro persone, inclusi Jeff Bezos e suo fratello Mark.