The Witcher è stato rinnovato da Netflix per una terza stagione

Il mega-evento di Netflix Tudum ha portato tantissimi annunci e novità, e tra questi sono stati diversi i filmati e le notizie legate all’universo di The Witcher, ma una delle news più importanti riguarda il rinnovo della serie per una terza stagione.

Ed oltre alla terza stagione di The Witcher verrà sviluppato anche un nuovo film animato, ed una serie per bambini e famiglie ambientata nel mondo di Geralt di Rivia. Questo è il filmato dedicato mostrato su Twitter.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021