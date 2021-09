Sergio Bonelli Editore salterà tutte le manifestazioni in presenza fino a primavera 2022

Dopo Panini Comics anche la Sergio Bonelli Editore ha deciso di non partecipare alle fiere dal vivo per un altro po’ di tempo, anzi, ha stabilito che non parteciperà alle manifestazioni in presenza fino alla primavera del 2022. Tutto ciò significa che la SBE non sarà presente al prossimo Lucca Comics & Games.

Questo è il post con cui la Sergio Bonelli Editore ha comunicato di aver deciso di non partecipare alle manifestazioni dal vivo fino al 2022:

Cari Amici,

dopo aver valutato con molta attenzione la situazione attuale e i rischi che ancora sussistono per aderire e impegnarci in attività e manifestazioni fumettistiche nel Paese, abbiamo deciso di non partecipare con un nostro stand ad alcun evento anche per tutto il 2021. Ciò per poter garantire la sicurezza sia di Voi lettori sia dei nostri Autori e di tutti i Collaboratori e Dipendenti coinvolti in questo tipo di attività.

L’unico progetto cui non abbiamo rinunciato, lavorandoci da tempo e per il quale opereremo per garantire la piena sicurezza di tutti nel rispetto delle norme vigenti, è la grande mostra Bonelli Story, che aprirà l’8 ottobre a Milano presso il polo espositivo della Fabbrica del Vapore: sarà quella l’occasione migliore per ripercorrere gli 80 anni della Casa editrice, i suoi Eroi, i suoi sogni di carta e scoprirne il futuro, tra fumetti e cinema, cartoni animati e serie Tv.

Con l’augurio di poterci invece ritrovare tutti quanti, dalla primavera 2022, anche in qualche altro evento o fiera del fumetto, per ripartire insieme.

L’avventura continua…