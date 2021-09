Army of Thieves: il trailer ufficiale dello spin-off di Army of the Dead

Army of Thieves è il film spin-off di Army of the Dead, che uscirà il 29 ottobre sulla piattaforma streaming Netflix: ecco il trailer ufficiale.

Durante Tudum è stato mostrato anche il trailer ufficiale di Army of Thieves, il film spin-off tratto da Army of the Dead. L’attesa per l’uscita del lungometraggio scadrà il 29 ottobre, quando Army of Thieves sarà disponibile sulla piattaforma streaming.

Ecco il trailer di Army of Thieves.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.

Il cast di Army of Thieves è composto da Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, Noémie Nakai e Matthias Schweighöfer. L’uscita del film arriva in tempo per il periodo di Halloween.

Ricordiamo che a maggio ha fatto il suo esordio su Netflix Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder con Dave Bautista protagonista.

