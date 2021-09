Arcane: il trailer ufficiale della serie animata Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di Arcane, la serie animata ispirata a League of Legends in uscita a novembre.

Durante il grande evento Tudum è stato presentato anche il trailer ufficiale di Arcane, la serie animata che è ispirata al mondo di League of Legends. Arcane arriverà sulla piattaforma streaming Netflix dal 6 novembre.

Questo è il trailer ufficiale di Arcane.

E questa è la descrizione di Netflix:

Dagli ideatori di League of Legends arriva la nuova serie animata Arcane. La storia, ambientata nell’utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun, svela le origini di due campioni iconici del gioco e la lotta al potere che li dividerà.

Oltre ad Hailee Steinfeld il cast vocale originale di Arcane, vedrà presenti Ella Purnell (Yellowjackets, Army of the Dead), Kevin Alejandro (Lucifer, The Returned), Katie Leung (Annika, Roadkill), Jason Spisak (DC Super Hero Girls, Young Justice), Toks Olagundoye (Big Shot, The Rookie), JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood, The Owl House) e Harry Lloyd (Brave New World, Legion).

Tra questi interpreti Purnell presterà la sua voce per il personaggio di Jinx, Alejandro farà Jayce, Leung sarà Caitlyn e Spisak darà voce a Silco. E poi ancora Olagundoye sarà la voce di Mel, Blanc farà Vander e Lloyd sarà Viktor.

