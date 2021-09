Wallpaper Engine: un’estensione arriverà presto su Android

Come confermato, presto gli utenti avranno modo di utilizzare Wallpaper Engine anche sui propri sistemi Android, grazie a una nuova estensione gratuita in arrivo.

La nota app Wallpaper Engine sembra ormai pronta per debuttare anche su Android, come emerso recentemente e riportato sulle pagine di Android Authority. Parliamo del software che con soli 4€ su PC permette di dar vita a degli sfondi personalizzati e sensazionali senza troppa fatica, e che viene utilizzata ogni giorno da moltissimi utenti. Tuttavia, non abbiamo a che fare con una nuova versione che girerà nativamente su Android, ma quanto con un’estensione gratuita del software a pagamento che fornirà diverse funzionalità piuttosto intriganti.

Parliamo nello specifico della possibilità di utilizzare un network Wi-Fi al fine di inviare su dispositivi Android la collezione di sfondi che si possiede su desktop, senza che sia necessario sostenere alcun costo per gli utenti. Stando a quel che sappiamo, il tutto dovrebbe arrivare molto presto, probabilmente nel corso del mese di ottobre o novembre, ma non abbiamo ancora a che fare con una data d’uscita precisa per questa interessante estensione.

Come spiegato, gli sfondi verranno convertiti in un formato compatibile con i dispositivi mobile, che resterà comunque dinamico e personalizzabile per permettere agli utenti di apportare modifiche. Per quel che concerne la durata della batteria, che al contrario di quanto avviene su desktop può davvero diventare un problema nel caso in cui si voglia optare per uno sfondo animato, come confermato risulterà possibile scegliere il framerate a cui far scorrere le immagini, al fine di non esagerare con le animazioni e non sopportare eccessivi consumi.

La novità potrà sicuramente far felici molti utenti, specialmente coloro che posseggono il software originale e lo utilizzano al fine di realizzare degli sfondi animati già da tempo. Ovviamente, risulterà possibile – al lancio dell’app su mobile – procedere con l’acquisto di Wallpaper Engine nel caso in cui non se ne sia ancora in possesso.