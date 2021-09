The Crown 5: Khalid Abdalla interpreterà Dodi Fayed

Khalid Abdalla interpreterà Dodi Fayed in The Crown 5, si tratta dell'uomo con cui Lady Diana ha condiviso la morte.

Per The Crown 5 è stato annunciato uno degli interpreti chiave della stagione: stiamo parlando di Khalid Abdalla che vestirà i panni di Dodi Fayed. Si tratta del figlio del miliardario Mohamed Al-Fayed che è stato l’ultimo fidanzato di Lady Diana, con cui la principessa ha condiviso la sua tragica fine.

Con Khalid Abdalla che interpreterà Dodi Fayed in The Crown 5, è stato scelto anche l’attore che vestirà i panni di Mohamed Al-Fayed, e sarà Salim Daw. Abdalla è già stato visto in United 93, The Kite Runner ed in Hanna.

Dopo che nella quarta stagione Lady D è stata interpretata da Emma Corrin, nella quinta stagione sarà Elizabeth Debicki (già vista in Tenet) a vestirne i panni. La nuova stagione di The Crown introdurrà anche l’ultima interprete della regina Elisabetta II, ovvero Imelda Staunton, che prende il posto di Olivia Colman, e prima ancora di Claire Foy.

Ricordiamo che The Crown segue il percorso di Elisabetta II e dei reali, a partire dal suo insediamento come regina d’Inghilterra. Tra i personaggi storici che sono comparsi nel telefilm possiamo menzionare Winston Churchill (John Lithgow), Re Giorgio VI (Jared Harris), Margaret Thatcher (Gillian Anderson), John F. Kennedy (Michael C. Hall).