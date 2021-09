Night Teeth: il trailer del film horror Netflix con Megan Fox

Dopo Jennifer’s Body Megan Fox torna all’horror con Night Teeth, un lungometraggio Netflix di cui è stato pubblicato il trailer. Il film uscirà sulla piattaforma streaming il 20 ottobre, e già da come si può intuire dal titolo possiamo dire che avrà a che fare con i vampiri.

Questo è il trailer di Night Teeth.

La storia racconta dello studente universitario Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) che per fare qualche soldo inizia a lavorare come autista la sera, trovandosi a portare in giro per Los Angeles due misteriose donne (interpretate da Debby Ryan e Lucy Fry). Presto capirà che le donne hanno dei piani in serbo per lui, ed un’insaziabile sete di sangue. Benny si ritroverà così nel bel mezzo di un guerra clandestina in cui sono coinvolti dei gruppi di vampiri opposti ai protettori del mondo degli umani. Benny dovrà perciò capire come muoversi per poter sopravvivere nella notte di Los Angeles.

Tra i protagonisti del lungometraggio ci sono Alfie Allen (Game of Thrones), Sydney Sweeney (The White Lotus), e la stessa Megan Fox (Jennifer’s Body). Night Teeth è scritto da Brent Dillon (Black Tide Beach) ed è diretto da Adam Randall (I See You).

Il film uscirà il 20 ottobre.