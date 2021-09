iOS 15: un fastidioso bug segnala che la memoria è piena

Stando a diversi report, come spiegato sulle pagine di GizChina, un bug sta attualmente creando problemi per gli utenti che hanno aggiornato i propri device a iOS 15

Apple ha da poco lanciato ufficialmente il nuovo update iOS 15, sistema finalmente stabile che porta in campo diverse importanti migliorie per tutti i suoi dispositivi. Tuttavia, non mancano purtroppo ancora piccole rifiniture a cui fare caso, e infatti un recente bug ha creato dei problemi per alcuni possessori di un iPhone, i quali si sono trovati a dover fare i conti con una memoria di archiviazione – solamente per via di un “malinteso” – piena fino all’orlo.

Parliamo di un testo di errore che alcuni utenti che si sono adoperati nell’effettuare l’upgrade a iOS 15 hanno ricevuto, il quale indicava che la memoria era piena, anche nel caso in cui moltissimo spazio fosse all’effettivo non ancora occupato. Purtroppo, almeno per il momento, come riportato sulle pagine di GizChina, non c’è alcun modo di sistemare la situazione, neanche attraverso procedure non ufficiali che possano evitare che il messaggio arrivi come un fulmine a ciel sereno.

Ovviamente, quando il testo fa recare gli utenti nella sezione della memoria per constatare il problema, ci si rende subito conto di come in realtà questa non sia piena, e si sia trattato di un avviso non corretto. Sembra che il problema riguardi la lettura della memoria, e di conseguenza non sta all’effettivo causando reali problemi ai sistemi di archiviazione dei dispositivi del colosso di Cupertino.

Non è chiaro se al momento Apple sia a conoscenza della situazione, visto che nessun fix o messaggio rassicurante è arrivato da parte della compagnia, che potrebbe però all’effettivo star lavorando a una soluzione utile al fine di fermare il fastidioso errore. Restiamo in attesa di novità da parte dell’azienda per quanto riguarda l’arrivo repentino di una patch correttiva. Com’è ormai noto, questa sta già lavorando a iOS 15.1, primo grosso update della nuova versione che sicuramente metterà una pezza al problema una volta lanciato.