Fast and Furious 10 e 11: Vin Diesel annuncia la pre-produzione

Dopo l’uscita di Fast and Furious 9 nelle sale cinematografiche, la Universal si prepara già a lavorare su Fast and Furious 10 e 11, con Vin Diesel che attraverso Facebook ha annunciato l’inizio della pre-produzione co un post su Facebook.

Queste sono le parole dell’attore:

Siamo a qualche settimana dalla partenza del regista per l’Europa, con l’obiettivo di iniziare la pre-produzione. Entusiasmante. Ed in questo momento vi vorrei chiedere quale attore vorreste vedere al mio fianco?

L’invito di Vin Diesel sembra essere piuttosto gustoso, ed i fan non si stanno lasciando scappare l’opportunità di suggerire quale importante attore inserire negli ultimi due film dedicati alla saga. L’inizio della pre-produzione di Fast and Furious 10 e 11 avvicina alla data d’uscita del primo capitolo fissata per il 2023, con la Universal che ha da poco annunciato le date di alcuni film per il 2024, e tra questi potrebbe esserci proprio l’ultimo capitolo di Fast and Furious.

Justin Lin ha dichiarato che gli ultimi due film racconteranno un’unica storia. Ecco le sue parole: