Castlevania Advance Collection arriva a sorpresa su tutte le piattaforme

Konami ha svelato al mondo la tanto chiacchierata Castlevania Advance Collection, fornendoci i dettagli in merito a quali titoli sono inclusi all’interno del pacchetto pieno di convenienza, e pubblicando anche il tutto. Come confermato infatti, è possibile procedere con l’acquisto della collection dei giochi sin da subito attraverso Steam su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Non parliamo in ogni caso di semplici porting per le console di attuale generazione e della scorsa, come anche per PC, ma di una versione migliorata dei contenuti, che pur non snaturandoli aggiunge alcune novità che potranno far felici i fan. Si parla infatti di artwork e sketch mai visti prima per ognuno dei giochi, che i fan possono ora ammirare, come anche di un’enciclopedia dedicata e di un riproduttore musicale con tutte le canzoni.

Per quel che concerne le nuove funzionalità, troviamo le feature del Rewind, Save/Load e Replay, novità perfette per gustare al meglio questi classici, che si abbia già avuto modo di metterci mano su questi o che si voglia per la prima volta scoprire la saga in questione. Di seguito, i quattro titoli inclusi all’interno della Castlevania Advance Collection, con anche il video di presentazione offerto da Konami, che mette in mostra le potenzialità dei quattro giochi in scoppiettanti scene di gioco.

Castlevania: Dracula X (1995)

Castlevania: Circle of the Moon (2001)

Castlevania: Harmony of Dissonance (2002)

Castlevania: Aria of Sorrow (2003)

C’è da specificare che per quel che concerne Dracula X, il titolo del 1995 è stato inserito nella collection grazie alla versione Super Nintendo, e non è stato quindi sfruttato il porting PC del gioco. Staremo a vedere come i fan accoglieranno l’esperienza, che considerando l’interesse del pubblico verso la serie potrà davvero fare felici moltissimi appassionati del mondo dei videogiochi.