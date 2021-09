So cosa hai fatto: trailer finale della serie Amazon Prime Video reboot del film cult

Un piccolo cult degli anni ’90 rivive in una nuova forma: quella del serial tv. In So cosa hai fatto ritroviamo gli stessi ingredienti del film con Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt, remixati in forma moderna, come possiamo vedere dal nuovo trailer, che vi presentiamo sia in italiano che in versione originale.

Un brutto incidente, adolescenti ribelli legati da un oscuro segreto, un killer brutale e… una cittadina non così perfetta come si crede sono gli ingredienti principali di questo reboot, che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 15 ottobre.

Nel giovane cast si distinguono Brianne Tju, Ashley Moore, Sebastian Amoruso ed Ezekiel Goodman, nei ruoli che furono di Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt e Johnny Galecki nel vecchio film del 1997, piccolo cult horror/thriller.

La sinossi del film originale vede quattro giovani amici, legati da un tragico incidente, che si riuniscono, finendo per ritrovarsi perseguitati da un pericoloso maniaco che li bracca nella loro piccola città sul mare.

