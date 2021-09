Sensualità a Corte incontra Bridgerton nella prima puntata della nona stagione

Dopo l’annuncio dell’inizio delle riprese, ora, con la nuova stagione televisiva già avviata, è stata distribuita la prima puntata della nona stagione di Sensualità a Corte, che ha mostrato un cortocircuito citazionista in cui i protagonisti si sono messi a confronto con la popolare serie TV Bridgerton.

Questa è la descrizione dell'episodio:

Madre, ormai in fin di vita in ospedale, crede di essere una delle protagoniste di Bridgerton e di incontrare l’affascinante Duca Simon Basset.

Per chi non la conoscesse, Sensualità a Corte è una serie TV basata su sketch dalla comicità spiccata e assurda che parodizzano i telefilm in costume con una serie di personaggi e situazioni improbabili. Marcello Cesena, oltre a essere l’ideatore, ne è anche il protagonista nei panni del buffo Jean Claude, in eterno conflitto con la “Madreh”, con i suoi amanti e… con il mondo.

Dal 2005 a oggi sono state prodotte e trasmesse otto “stagioni” di sketch, più diversi speciali. Era in programma anche un lungometraggio, finito però in development hell.

