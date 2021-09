Roger Michell addio: morto il regista di Notting Hill

Apprendiamo con molto dispiacere della scomparsa di un artista a 360 gradi, Roger Michell. Sudafricano di nascita e londinese d’adozione, Michell è morto di cause non specificate ieri, secondo il comunicato rilasciato dal suo agente e dalla famiglia.

È con grande cordoglio che la famiglia di Roger Michell, regista, scrittore e padre di Harry, Rosie, Maggie e Sparrow, annuncia la sua dipartita all’età di 65 anni, il 22 settembre.

Michell comincia a lavorare a teatro da giovanissimo, portando avanti tra le altre cose un apprendistato presso il Royal Court Theatre, e firmando in seguito opere di successo con la Royal Shakespeare Company.

Dopo l’esperienza teatrale approda anche in tv e al cinema, con opere come The Buddha of Suburbia, Persuasione e Titanic town, fino alla consacrazione con Notting Hill, che vede protagonisti Hugh Grant e Julia Roberts.

Le sue ultime pellicole sono state Rachel, nel 2017, Blackbird – L’ultimo abbraccio nel 2019 e The Duke, nel 2020.

