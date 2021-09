La Porsche 928 guidata da Tom Cruise in Risky Business è stata venduta per quasi 2 milioni di dollari

La Porsche 928 guidata da Tom Cruise nel film cult Risky Business è stata venduta ad una cifra record. La Porsche in questione, come molte altre vetture di questo brand vendute tra gli anni 80 e 90, di per sé non è particolarmente rara e usata si trova tranquillamente trai 20-30mila euro. Ovviamente a fare la differenza è che questa Porsche 928 non è come tutte le altre, ma è un prop di Hollywood. Oltre al fatto che è stata tenuta in condizioni perfette, come si evince dalle foto.

La vettura è stata prodotta nel 1979, mentre “Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano” è universalmente riconosciuto come uno dei film simbolo degli anni ’80, oltre che una delle pellicole che ha lanciato la carriera di Tom Cruise, all’epoca giovanissimo.

La Porsche 928 di Risky Business è stata venduta lo scorso sabato ad un’asta organizzata dalla casa Barrett-Jackson. La vettura ha aperto la giornata ed è stata oggetto di una gara furiosa all’ultima offerta. Alla fine ha raggiunto il prezzo stellare di 1,98 milioni di dollari ed è stata l’auto venduta al prezzo più alto di tutta la giornata.

Durante la produzione del film Risky Business sono state usate tre versioni funzionanti della Porsche 928. Questa è l’unica sopravvissuta ad oggi, ed è anche la stessa usata nella celebre scena dell’inseguimento stradale. Non bastasse, gli interni sono stati autografati da alcuni membri del cast e della crew. Purtroppo non c’è la firma di Tom Cruise.