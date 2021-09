Invasion: il trailer della serie sci-fi di Apple TV+ in uscita a ottobre

23—Set—2021 / 8:45 AM

Dopo aver diffuso il teaser qualche tempo fa, ora online è stata pubblicato il trailer di Invasion, la serie TV sci-fi di Apple TV+. Chiaramente, come già il titolo fa intuire, Invasion si soffermerà sul racconto di un’invasione aliena.

Qui sotto trovate il trailer di Invasion.

La serie sarà composta complessivamente da dieci episodi, ed a lavorarci sono stati Simon Kinberg ( che ha già lavorato alla saga degli X-Men, ai film di Deadpool, ed a The Martian) e David Weil (Hunters). La serie è diretta dal regista nominato agli Emmy Award Jakob Verbruggen (The Alienist, The Fall) e prodotta dai Boat Rocker Studios. Gli episodi di Invasion arriveranno su Apple TV+ con le prime tre puntate che verranno distribuite il 22 Ottobre, mentre gli altri episodi verranno distribuiti uno alla volta ogni venerdì.

Nel cast della serie ci sono Shamier Anderson (“Bruised,” “Awake”), Golshifteh Farahani (“Extraction,” “Body of Lies”), Sam Neill (“Jurassic World: Dominion,” “Peaky Blinders”), Firas Nassar (“Fauda”) e Shioli Kutsuna (“Deadpool 2,” “The Outsider”).

Invasion è scritta e prodotta dagli stessi Kinberg e Weil. Mentre Verbruggen farà anche da produttore esecutivo. Audrey Chon (“The Twilight Zone”), Amy Kaufman (“When They See Us”) ed Elisa Ellis saranno i produttori esecutivi assieme a Andrew Baldwin (“The Outsider”), che è incluso tra gli sceneggiatori. Katie O’Connell Marsh (“Narcos,” “Hannibal”) farà da produttrice esecutiva per i Boat Rocker Studios.

Invasion sarà distribuito su Apple TV+ il 22 ottobre.