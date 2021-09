Impossible Pork: i consumatori lo preferiscono al maiale vero, la prova “bendata”di Hong Kong è un successo

Impossible Foods ora replica anche la carne di maiale, la preferita nell’importante mercato asiatico. Impossible Pork sembra in tutto e per tutto maiale e sa anche di maiale, però è completamente a base vegetale. Ormai non è nemmeno più una sorpresa: prodotti di questo tipo sono sdoganati da anni, e si trovano facilmente anche nei supermercati, nei ristoranti e nei fast food presenti in Italia.

Per segnare il debutto del suo Impossibile Pork, l’azienda ha messo il suo prodotto alla prova dei palati dei consumatori di Hong Kong in un simpatico ‘blind test’. Ai volontari, oltre 200, è stato chiesto di provare diversi tipi di carne di maiale vera, più un Impossible Pork a base vegetale. Non sapevano che quest’ultimo non fosse vero maiale, eppure – recita con toni trionfali il comunicato di Impossible – lo hanno di gran lunga preferito a tutte le altre proposte.

L’Impossible Pork ha preso il massimo dei voti nelle categorie sapore, consistenza della carne e probabilità di acquisto in futuro.

Il maiale vegetale farà anche il suo debutto nel ristorante Momofuku Ssäm Bar dello chef David Chang a New York. Sarà disponibile nei ristoranti e nei supermercati di Hong Kong e negli USA a partire dal 4 ottobre, nei prossimi mesi a Singapore. Non vediamo l’ora di provarlo anche in Italia.